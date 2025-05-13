Kürşad Zorlu'dan Türk Dünyası İçin Müjde: Ortak Alfabeyle Kitaplar Geliyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Karaman'da düzenlenen bir konferansta Türk Dünyası için önemli bir müjde verdi. Zorlu, 'Ortak alfabeyle basılı kitaplar serisi bu yıl içinde Türk Dünyası yayıncılarına ve okurlarına sunulacaktır,' şeklinde konuştu.

Zorlu, partisinin Karaman İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde düzenlenen “Geçmişten Günümüze Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Ortak Türk Alfabesi” konferansına katıldı. Burada dilin sadece bir iletişim aracı değil, milletin aklı, iradesi ve geçmişini anlamanın anahtarı olduğunu açıkladı.

Zorlu, dil olmadan kültürün geleceğe taşınamayacağını belirterek, 'Milleti ayakta tutan gücün kaynağı, onun kelimelerle kurduğu dünyadır' dedi. Dilin hafıza, kök ve istikamet olduğunu vurgulayan Zorlu, Türk dilinin geçmişten günümüze taşıdığı önemi ve derin anlamları anlattı. 'Türk dilinin milletimiz için taşıdığı anlam Orhun'da, Yenisey'de, Ahlat'ta belirir. Bu dil, milletin hafızasını, devlet aklını ve dünyaya dönük bakışını şekillendiren köklü taşıyıcısıdır,' dedi.

Zorlu, ayrıca Türkçe'nin dünyada yaşayan en büyük ve en zengin dillerden biri olduğunu ifade ederek, Türkçenin her türlü tehdide karşı korunması gerektiğinin altını çizdi. 'Dijital medyanın hızıyla, yabancı kelimelerin öne çıkarılması, düşünme biçimimize ve davranışlarımıza yön veren bir yabancılaşmayı beraberinde getiriyor. Her bireyin bu mirası koruma sorumluluğu büyük,' dedi.

Zorlu, ortak alfabe konusunda gelinen durumun tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, 'Türk Devletler Teşkilatımızın aldığı karar doğrultusunda ortak alfabe hususunda somut adımlar atılmaya başlandı,' ifadesini kullandı. Ayrıca tanıtılacak kitapların Türk dünyasının önemli yazarlarından Cengiz Aytmatov'un “Cemile” ve Ömer Seyfetti'nin “Kaşağı” eserleri olacağını belirtti.

Programda, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kurum müdürleri ve öğrenciler yer aldı. Program, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'in 'Geçmişten Günümüze Türklerin Kullandığı Alfabeler ve Ortak Türk Alfabesi' konulu konferansıyla sona erdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu Karaman'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.