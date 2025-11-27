Kurtalan'da 'dur' ihtarına uymayan 3 kişide 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kurtalan'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 3 kişi yakalandı; üzerlerinde 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu, adli kontrolle serbest bırakıldılar.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:12
Kurtalan'da 'dur' ihtarına uymayan 3 kişide 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kurtalan'da 'dur' ihtarına uymayan 3 kişide 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan üç kişinin yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonda, üzerlerinde uyuşturucu bulundu.

Olayın Detayları

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucu araç durduruldu ve yapılan aramada 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Soruşturma ve Sonrası

Araçta bulunan A.R.Y., Y.T. ve H.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen üç şüpheli, mevcut delil durumu ve ifadeleri dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE SENTETİK UYUŞTUCU İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE...

SİİRT’İN KURTALAN İLÇESİNDE SENTETİK UYUŞTUCU İLE YAKALANAN 3 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI.

İLGİLİ HABERLER

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
Alanya'da gasp iddiası sonrası iki kişinin ölümüne neden olan Ukraynalıya 25 yıl hapis
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
Keykubad Göç ve Kervan Yolu Konya‑Alanya Arasında Yeniden Canlanıyor
5
TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı
6
Ankara'da Tır Çarpması: Aile, Sürücünün Serbest Bırakılmasına Tepkili
7
TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?