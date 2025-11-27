Kurtalan'da 'dur' ihtarına uymayan 3 kişide 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan üç kişinin yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonda, üzerlerinde uyuşturucu bulundu.

Olayın Detayları

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerini fark eden şüpheliler kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonucu araç durduruldu ve yapılan aramada 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde bulundu.

Soruşturma ve Sonrası

Araçta bulunan A.R.Y., Y.T. ve H.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen üç şüpheli, mevcut delil durumu ve ifadeleri dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

