Kurtulmuş Duşanbe'de Emomali ile Görüştü: TBMM Başkanı'nın Tacikistan Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Duşanbe'de Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile bir araya geldi.

Görüşme ve Meclis Turu

Emomali, Kurtulmuş'u Ali Meclis'e gelişinde Türkiye ve Tacikistan bayraklarının önünde karşıladı, Genel Kurul salonunu gezdirdi ve meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, Ali Meclis Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Emomali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İletişim ve Dostluk Mesajları

Kurtulmuş, görüşmede dost ve kardeş Tacikistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ev sahipliği için teşekkür etti. Tacikistan'ın Türkiye ve Türk halkının nezdinde özel bir yeri olduğunu, Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birisi olduğunu ve iki ülke halkının tarihi, kültürel, medeniyet ve inanç değerleri bakımından büyük ortaklıklar taşıdığını vurguladı. "TBMM Başkanı düzeyinde ilk kez Tacikistan’ı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretin geciktiğini biliyoruz ama Türkçede güzel bir laf var. 'Geç olsun güç olmasın.' Sizde de 'geç gelsin aslan gelsin' tabiri var. Geç olmakla birlikte sonuçları itibarıyla yararlı bir ziyaret olacaktır" dedi.

Deprem Yardımına Teşekkür

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tacikistan'ın arama kurtarma faaliyetlerine katkısı nedeniyle Kurtulmuş, "Türkçe'de yine güzel bir söz var, 'dost kara günde belli olur.' Tacikistan halkının 6 Şubat depremlerinden hemen sonra gösterdiği dostluğu asla unutmayız" diyerek teşekkür etti.

PAB Daveti

Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Emomali'yi davet etti. Toplantı vesilesiyle dünya parlamentolarının ve küresel siyasi meselelerin müzakere edilme imkanlarının olacağını belirtti ve ziyaretin ikili parlamentolar arası ilişkileri ilerleteceğini ifade etti.

Emomali'den İş Birliği Vurgusu

Emomali, TBMM heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek iki ülke arasındaki ortak tarihi ve kültürel değerlerin, çok boyutlu ilişkilerin kapsamlı gerçek temelini oluşturduğunu söyledi. Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana verimli bir iş birliğinin şekillendiğini, liderler arasındaki sürekli temas ve içten dostluğun bu sürece katkı sunduğunu vurguladı. Ali Meclis, TBMM ile yapıcı iş birliğini daha da geliştirmeye ve nitelik bakımından daha yüksek düzeye çıkarmaya önem verdiğini kaydetti.

Heyet

Görüşmede, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da yer aldı.

