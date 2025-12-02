Kurtulmuş Duşanbe'de Emomali ile Görüştü: TBMM Başkanı'nın Tacikistan Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Duşanbe'de Tacikistan Ali Meclisi Başkanı Rüstami Emomali ile görüştü; iş birliği, PAB daveti ve deprem yardımları konuşuldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 13:25
Kurtulmuş Duşanbe'de Emomali ile Görüştü: TBMM Başkanı'nın Tacikistan Ziyareti

Kurtulmuş Duşanbe'de Emomali ile Görüştü: TBMM Başkanı'nın Tacikistan Ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Duşanbe'de Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Rüstami Emomali ile bir araya geldi.

Görüşme ve Meclis Turu

Emomali, Kurtulmuş'u Ali Meclis'e gelişinde Türkiye ve Tacikistan bayraklarının önünde karşıladı, Genel Kurul salonunu gezdirdi ve meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurtulmuş, Ali Meclis Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Emomali ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

İletişim ve Dostluk Mesajları

Kurtulmuş, görüşmede dost ve kardeş Tacikistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek ev sahipliği için teşekkür etti. Tacikistan'ın Türkiye ve Türk halkının nezdinde özel bir yeri olduğunu, Tacikistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birisi olduğunu ve iki ülke halkının tarihi, kültürel, medeniyet ve inanç değerleri bakımından büyük ortaklıklar taşıdığını vurguladı. "TBMM Başkanı düzeyinde ilk kez Tacikistan’ı ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretin geciktiğini biliyoruz ama Türkçede güzel bir laf var. 'Geç olsun güç olmasın.' Sizde de 'geç gelsin aslan gelsin' tabiri var. Geç olmakla birlikte sonuçları itibarıyla yararlı bir ziyaret olacaktır" dedi.

Deprem Yardımına Teşekkür

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Tacikistan'ın arama kurtarma faaliyetlerine katkısı nedeniyle Kurtulmuş, "Türkçe'de yine güzel bir söz var, 'dost kara günde belli olur.' Tacikistan halkının 6 Şubat depremlerinden hemen sonra gösterdiği dostluğu asla unutmayız" diyerek teşekkür etti.

PAB Daveti

Kurtulmuş, 15-19 Nisan 2026 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu'na Tacikistan Ali Meclisi Milli Meclis Başkanı Emomali'yi davet etti. Toplantı vesilesiyle dünya parlamentolarının ve küresel siyasi meselelerin müzakere edilme imkanlarının olacağını belirtti ve ziyaretin ikili parlamentolar arası ilişkileri ilerleteceğini ifade etti.

Emomali'den İş Birliği Vurgusu

Emomali, TBMM heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek iki ülke arasındaki ortak tarihi ve kültürel değerlerin, çok boyutlu ilişkilerin kapsamlı gerçek temelini oluşturduğunu söyledi. Türkiye ile diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana verimli bir iş birliğinin şekillendiğini, liderler arasındaki sürekli temas ve içten dostluğun bu sürece katkı sunduğunu vurguladı. Ali Meclis, TBMM ile yapıcı iş birliğini daha da geliştirmeye ve nitelik bakımından daha yüksek düzeye çıkarmaya önem verdiğini kaydetti.

Heyet

Görüşmede, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar da yer aldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (TBMM) BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, RESMİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DUŞANBE'DE, TACİKİSTAN ALİ MECLİSİ MİLLİ MECLİS BAŞKANI RÜSTAMİ EMOMALİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, RESMİ ZİYARETTE BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ TACİKİSTAN'DA TEMASLARINI...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın Annesi Safiye Aktaş Toprağa Verildi
2
Bolu'da Hacet Etkinliğinde Nefes Borusuna Kaçan Et Parçası: Sami Ayvaz Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
4
Diyarbakır'da Kafede Tuzak: Eşini Rahatsız Eden Şahıs Ayağından Vuruldu
5
Niğde 8. Kitap Fuarı Tamamlandı — "Okuyan Şehir" Kimliği Güçlendi
6
2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri
7
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde