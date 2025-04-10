Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile TBMM'de Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Subianto’yu TBMM girişinde karşıladı ve basın mensuplarına el sıkışarak görüntü verdi.

Görüşme, Mermerli Salon’da gerçekleştirildi. Kurtulmuş, Subianto’yu TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin Türkiye-Endonezya ilişkilerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye ve Endonezya Arasındaki Yakın İlişkiler

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Subianto’nun, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek ilk Endonezya Cumhurbaşkanı olacağını belirterek duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ülke arasındaki coğrafi mesafeye rağmen, Türkiye ve Endonezya’nın birbirine yakın halklar olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Erdoğan ve Subianto’nun ortak vizyonuyla yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin sağlandığını belirterek, parlamentolar arası ilişkilerin güçlenmesi için ortak bir irade oluşturulduğunu ifade etti. TBMM ile Endonezya Temsilciler Meclisi’nin uluslararası platformlarda işbirliği yaptığını, dostluk gruplarının yakın temas halinde olduğunu ifade etti.

Yeni Dönemde İşbirliği vurgusu

Kurtulmuş, dünyada yeni bir dönemin başladığını hatırlatarak, bu dönemde işbirliğinin arttırılması gerektiğini belirtti. Türkiye ve Endonezya, yeni dönemin en şanslı ülkeleri olarak değerlendirildi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ise, TBMM’de olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, Türkiye’nin Endonezya’nın dostu ve kardeşi olduğunu vurguladı. Türkiye ile bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda işbirliğini güçlendirme temennisinde bulundu.

Son olarak, görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ ve Celal Adan, Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ayşe Böhürler gibi üst düzey yetkililer katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Meclis’te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile Meclis’te bir araya geldi.