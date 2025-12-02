Kurtuluş Oransal Kalp Krizinde Öldü, Cenaze Şakirin Camii'nden Kaldırıldı

Vaka Özeti

Kurtuluş Oransal, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde 7 işçinin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyordu. Oransal'ın kaldığı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yangın ve Soruşturmanın Ayrıntıları

8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında Dilovası Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili olarak 'kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme' suçlarından toplam 11 şüpheli gözaltına alınmış; aralarında tesisin sahibi Kurtuluş Oransal ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından tesisin yıkımı için çalışmalar başlatılmıştı.

Cezaevinde Fenalaşma

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan Oransal'ın fenalaşarak kalp krizi geçirdiği; cezaevinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Oransal'ın kalbi ikinci kez durdu ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni

Oransal'ın cenazesi bugün Üsküdar'da Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

