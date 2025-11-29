Kütahya Belediyesi'nden Nilüfer Örnek Özkan ve Adil Özkan’a Saygı Gecesi

Kütahya Belediyesi, kültür ve sanatına uzun yıllar katkı sunan Nilüfer Örnek Özkan ve Adil Özkan için düzenlenen saygı gecesinde sanatçılara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 12:44
Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen Nilüfer Örnek Özkan ve Adil Özkan’a Saygı Gecesi, şehrin kültür ve sanat hayatına uzun yıllar emek veren iki değerli sanatçıya duyulan minneti ifade eden anlamlı bir buluşma olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılar

Programa Kütahya Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Kent Konseyi Başkanı Bülent Cebeci ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Mesajlar ve vurgular

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, gönderdiği video mesajında iki değerli sanatçının şehre katkılarına dikkat çekerek teşekkürlerini iletti. Kütahya Belediye Başkan Vekili Haşim Ertekin ise konuşmasında, Nilüfer Örnek Özkan ve Adil Özkan, yıllarını Kütahya’nın kültür ve sanatına adamış, eserleriyle şehir hafızasında silinmez izler bırakmış iki kıymetli isimdir ifadelerini kullandı.

Etkinlik içerikleri

Salon girişinde Adil Özkan’ın çini ve resim çalışmalarından oluşan özel bir sergi ile Nilüfer Örnek Özkan’ın yayımlanan kitapları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Bu sunumlar, geceye katılanlara sanatçıların üretim hayatını yakından görme imkânı verdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen gece, Kültür Sanat Akademisi Orkestrası’nın icra ettiği özel konserle devam etti. Program, sanatçılara takdim edilen teşekkür belgeleri ve hediyelerle son buldu.

