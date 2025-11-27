Kütahya'da 100. Yıl Eğitim Ormanı'na Öğretmenler Günü Fidan Dikimi

Kütahya Büyüksaka köyünde Öğretmenler Günü kapsamında 100. Yıl Eğitim Ormanı'na öğretmen, öğrenci ve yetkililerin katılımıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:17
Kütahya'da Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Büyüksaka köyünde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alanda oluşturulan 100. Yıl Eğitim Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirildi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelinin de destek verdiği etkinlikte katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının çevre farkındalığını artırmak, doğaya katkı sunmak ve öğretmen-öğrenci etkileşimini güçlendirmek olduğunu ifade ettiler.

