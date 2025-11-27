Kütahya'da 100. Yıl Eğitim Ormanı'na Öğretmenler Günü Fidan Dikimi

Kütahya'da 100. Yıl Eğitim Ormanı'na fidan dikimi yapıldı
Öğretmenler Günü kapsamında Büyüksaka köyünde anlamlı etkinlik
Kütahya'da Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Büyüksaka köyünde, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen alanda oluşturulan 100. Yıl Eğitim Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirildi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Milli Eğitim Müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü personelinin de destek verdiği etkinlikte katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının çevre farkındalığını artırmak, doğaya katkı sunmak ve öğretmen-öğrenci etkileşimini güçlendirmek olduğunu ifade ettiler.
