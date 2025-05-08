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Kütahya'da 15. Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı Açıldı

Kütahya'da 250'den fazla marka temsilcisiyle 15. Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 15:57
Kütahya'da 15. Tarım, Hayvancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı Açıldı

Kütahya'da Tarım ve Hayvancılık Fuarı Tüm Hızıyla Başladı

Kütahya'da bu yıl 15. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı kapılarını açtı. Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde düzenlenen fuar, 250'ye yakın marka temsilcisiyle 125'i aşkın firmanın katılımıyla gerçekleşiyor.

Çiftçilere Büyük Katkı Sağlanacak

İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin çiftçilere ve üreticilere önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Keleş, Kütahya'nın tarım potansiyelini şu şekilde aktardı:

"Kütahya'mız, 306 bin hektarlık tarım arazisine, 187 bin büyükbaş ve 457 bin küçükbaş hayvana sahiptir. Yıllık hasılası 40 milyar lira olan bir şehriz. İlimizde 26 bin çiftçimizle Kütahya'mıza değer katmaya devam eden herkese teşekkür ediyorum. Bakanlığımız geçen yıl yaklaşık 400 milyon lira bitkisel ve hayvansal üretim ile kırsal kalkınma destekleri sağladı. Bu yıl da çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

Beklentiler Yüksek

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, çeşitli kurumların destek verdiği fuarın, yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti.

Açılışın ardından, protokol üyeleri ve diğer katılımcılar stantları ziyaret ederek fuarın zenginliğini inceledi.

Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 11 Mayıs'ta sona erecek.

Kütahya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı...

Kütahya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı. Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuara, 250'ye yakın marka temsilcisiyle 125'i aşkın firma katılıyor. Açılışın ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar stantları gezdi.

Kütahya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı...

Kütahya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı. Ziraat Mahallesi'ndeki pazar yerinde kurulan fuara, 250'ye yakın marka temsilcisiyle 125'i aşkın firma katılıyor. Açılışın ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar stantları gezdi.

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