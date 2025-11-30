Kütahya'da 2025 4A Tertip Erler Yemin Ederek Usta Asker Oldu

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 2025 4A Tertip erler silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti, usta asker oldu ve aileleriyle duygusal buluşma yaşandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:44
Kütahya'da 2025 4A Tertip Erler Yemin Ederek Usta Asker Oldu

Kütahya'da 2025 4A Tertip Erler Yemin Ederek Usta Asker Oldu

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende Mehmetçikler Hava Kuvvetleri saflarına katıldı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 2025 4A Tertip erler, gerçekleştirilen törende silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti ve usta askerlik dönemine geçti.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, birliğe ilk katılan askere ödül takdimi ve yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam etti.

Yemin töreninin ardından Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş konuşma yaptı. Baş, ant içme törenlerinin Türk milletinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak ecdattan miras kalan bu törenlerin milli birlik ve vatana bağlılığı perçinlediğini söyledi. Konuşmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılan gençlere başarı diledi.

Tuğgeneral Baş, ailelere de seslenerek evlatlarını vatana hizmet edecek şekilde yetiştirdikleri için teşekkür etti. Mehmetçiklere hitabında askerlik görevinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, "Bugünden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığının çelik kanatları altında yerinizi alacaksınız. Burada kurduğunuz arkadaşlıkların ömür boyu süreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anan Tuğgeneral Mustafa Baş, tüm şehitlere rahmet diledi.

Yemin töreninin ardından aileler, uzun süredir görmedikleri evlatlarına sarılarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler, çocuklarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI’NDA 2025 YILI 4-A TERTİP ERLER YEMİN EDEREK USTA ASKER...

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI’NDA 2025 YILI 4-A TERTİP ERLER YEMİN EDEREK USTA ASKER OLDU

KÜTAHYA HAVA ER EĞİTİM TUGAY KOMUTANLIĞI’NDA 2025 YILI 4-A TERTİP ERLER YEMİN EDEREK USTA ASKER...

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siverek'te Otomobilin Çarptığı Çocuk Ayağa Kalkıp Kaçtı
2
Kütahya Gediz'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem
3
Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü
4
Hakan Fidan Tahran'da: Arakçi ile görüşme, 30 milyar dolar hedefi
5
Pınarhisar Hacıfaklı Köyü'nde Sabah Namazı Buluşması
6
Van'da Zernek Barajı'na Uçan Otomobilde Ölenlerin Kimlikleri Belli Oldu
7
Kozan'da Kadına Şiddetle Mücadele: KADES Tanıtımı ve Güçlü Mesaj

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı