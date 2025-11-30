Kütahya'da 2025 4A Tertip Erler Yemin Ederek Usta Asker Oldu

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törende Mehmetçikler Hava Kuvvetleri saflarına katıldı

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 2025 4A Tertip erler, gerçekleştirilen törende silah ve bayrak üzerine el basarak yemin etti ve usta askerlik dönemine geçti.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program, birliğe ilk katılan askere ödül takdimi ve yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam etti.

Yemin töreninin ardından Tugay Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş konuşma yaptı. Baş, ant içme törenlerinin Türk milletinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak ecdattan miras kalan bu törenlerin milli birlik ve vatana bağlılığı perçinlediğini söyledi. Konuşmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılan gençlere başarı diledi.

Tuğgeneral Baş, ailelere de seslenerek evlatlarını vatana hizmet edecek şekilde yetiştirdikleri için teşekkür etti. Mehmetçiklere hitabında askerlik görevinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, "Bugünden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığının çelik kanatları altında yerinizi alacaksınız. Burada kurduğunuz arkadaşlıkların ömür boyu süreceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anan Tuğgeneral Mustafa Baş, tüm şehitlere rahmet diledi.

Yemin töreninin ardından aileler, uzun süredir görmedikleri evlatlarına sarılarak hasret giderdi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada aileler, çocuklarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

