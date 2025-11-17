Kütahya'da 5 Katlı Binanın Teras Katında Yangın Paniği

Kütahya'nın Gaybıefendi Mahallesi'nde 5 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 06:19
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 06:19
Kütahya'da 5 Katlı Binanın Teras Katında Yangın Paniği

Kütahya'da 5 Katlı Binanın Terasında Yangın

Olay ve ihbar

Kütahya'nın Gaybıefendi Mahallesi Desti Sokak adresinde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ve önlemler

Olay yerine yönlendirilen Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını engelledi. Rüzgârın etkisiyle büyüme ihtimali bulunan yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

Elektrik ve doğalgaz hatlarında oluşabilecek risklere karşı OEDAŞ ve Torosgaz ekipleri bölgede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Sonuç ve soruşturma

Yangın sonucunda binada maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.

KÜTAHYA’DA 5 KATLI BİNANIN TERAS KATINDA YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

KÜTAHYA’DA 5 KATLI BİNANIN TERAS KATINDA YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

KÜTAHYA’DA 5 KATLI BİNANIN TERAS KATINDA YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul'da okullar açıldı: Trafik yoğunluğu yüzde 70
3
Bursa'da 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü 5 Km Kaçtı: 3 Araca Çarpıp Duvara Girdi
4
Muş'ta 3 Gündür Kayıp 15 Yaşındaki Edanur Çakır Bulundu
5
Adana'da Nazmiye'yi Bıçaklayan Saldırganın Babası: 'Ben Torunlarımı İstiyorum'
6
DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları
7
Giresun Keşap'ta trafik kavgası: Emekli öğretmen öldü

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?