Kütahya'da 5 Katlı Binanın Teras Katında Yangın Paniği

Kütahya'da 5 Katlı Binanın Terasında Yangın

Olay ve ihbar

Kütahya'nın Gaybıefendi Mahallesi Desti Sokak adresinde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Müdahale ve önlemler

Olay yerine yönlendirilen Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını engelledi. Rüzgârın etkisiyle büyüme ihtimali bulunan yangın, ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

Elektrik ve doğalgaz hatlarında oluşabilecek risklere karşı OEDAŞ ve Torosgaz ekipleri bölgede gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.

Sonuç ve soruşturma

Yangın sonucunda binada maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için gerekli incelemeler başlatıldı.

