Kütahya'da 65 Yıllık Ayakkabı Ustası Mehmet Ersulak: 'Meslek Bitti, Yetişen Yok'

Kütahya'da 65 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 78 yaşındaki Mehmet Ersulak, el emeği üretimin azalması ve çırak eksikliği nedeniyle mesleğin tükenme noktasında olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:12
El emeği üretimde gerileme ve çırak eksikliği usta Ersulak'ı endişelendiriyor

78 yaşındaki Mehmet Ersulak, 65 yıldır ayakkabı tamirciliği yaptığını belirterek, mesleğin giderek yok olduğunu söyledi. Ersulak, "Yıllarca çıraklık, kalfalık, ustalık yaptım. Ama artık bu meslek bitti diyebiliriz. Çünkü yetişen yok" dedi.

Fabrikaların kurulmasıyla el emeği üretimin gerilediğini vurgulayan Ersulak, "Sen iki tane yaparsın, fabrika beş tane yapar. Sürümden kazanıyorlar. Bizim el emeğimizle rekabet edilemez hale geldi. O yüzden imalat da kalmadı, yapan da yok" ifadelerini kullandı.

Tamir işlerinin hâlâ sürdüğünü ancak eskisi gibi yoğunluk yaşanmadığını söyleyen usta, "İşler birikip birikip akşama kadar devam ediyor ama kış ayına giriyor olmamıza rağmen şimdilik bir yoğunluk yok" diye konuştu.

Yeni neslin mesleğe ilgi göstermediğini belirten Ersulak, "Eskiden çocuk boş gezmesin diye getirip yanımıza verirlerdi. Oradan meslek öğrenirdi. 65-70’li yıllardan sonra herkes dağıldı, çünkü kazanç yetmez oldu. Şimdi çırak bulmak imkânsız" dedi.

Kütahya'da ayakkabı üretimi yapan ustaların sayısının azaldığını aktaran Ersulak, "Şu anda sadece Şevelli İş Merkezi'nde Sami isimli bir arkadaş üretim yapıyor. Bir de burada Hacı Ötem var, o da sipariş üzerine çalışıyor. Onun dışında kimse yok. Elle yapılan ayakkabı kalmadı, sadece siparişle üretim yapılıyor" şeklinde konuştu.

Usta, mesleğe ilgi duyan gençlere çağrıda bulunarak, "Yapabilecek olanlar yapsın isterim ama yapacaklarını da sanmıyorum. Eski işlerimiz, eski bereketimiz kalmadı. Yağış olur, kar olursa tamir işi biraz artar ama şu an o da yok" dedi.

