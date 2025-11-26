Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 19:50
Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri

Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Etkinliklerin amacı

Etkinliklerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilincin artırılması hedeflendi. Gün boyunca vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlendi.

Kurumsal açıklama

Program kapsamında konuşan İl Müdür Yardımcısı İlknur Kızıltepe Karakaş, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddetsiz ve saygı temelli bir toplumu hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kurum yetkilileri, gün boyunca vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtarak ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklere devam ederek şiddetle mücadeleye destek vereceklerini belirtti.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETSİZ VE SAYGI TEMELLİ BİR TOPLUMU HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETSİZ VE SAYGI TEMELLİ BİR TOPLUMU HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETSİZ VE SAYGI TEMELLİ BİR TOPLUMU HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Pikap ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 2 Yaralı
2
Köyceğiz'de İki Tofaş Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
3
Kozan'da Seyir Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti
4
Siirt’te Gazze İçin İki Günde 2 Milyon 758 Bin TL Yardım Toplandı
5
Kargı'da Kızılırmak Nehri'nde Elektrikle Avlanan Şahıslar Yakalandı
6
Develi 2. Merhale Projesi'ne Ödenek Onayı — MHP'li Baki Ersoy: "Hayırlı olsun Develim"
7
Artvin Borçka'da İş Makinesi Alev Aldı

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama