Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Farkındalık Etkinlikleri

Kütahya'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çeşitli farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Etkinliklerin amacı

Etkinliklerde, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilincin artırılması hedeflendi. Gün boyunca vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve farkındalık oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlendi.

Kurumsal açıklama

Program kapsamında konuşan İl Müdür Yardımcısı İlknur Kızıltepe Karakaş, kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddetsiz ve saygı temelli bir toplumu hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kurum yetkilileri, gün boyunca vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtarak ve farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliklere devam ederek şiddetle mücadeleye destek vereceklerini belirtti.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETSİZ VE SAYGI TEMELLİ BİR TOPLUMU HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"