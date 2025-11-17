Kütahya'da Tır Alev Aldı: 43 ADC 522 Kullanılamaz Hale Geldi

Emet-Tavşanlı yolu yakınlarında motor bölümünde başlayan yangın söndürüldü

Kütahya kara yolunda seyir halindeki bir tırın motor kısmında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece F.K. idaresindeki 43 ADC 522 plakalı tır, Emet'ten Tavşanlı istikametine giderken Köprücek Köyü yakınlarında motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tırın tamamını sardı.

Olay yerine sevk edilen Emet Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu tırın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HAREKET HALİNDEKİ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ