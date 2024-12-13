Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Yapay Zeka Paneli Gerçekleşti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Yapay Zeka Paneli Düzenlendi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından desteklenen "Zaferin İzinden Geleceğe: Kütahya'da Yapay Zeka ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Projeleri için Hazırlık, Değerlendirme ve Proje Yönetim Süreçleri" başlıklı panel, üniversite bünyesinde gerçekleştirildi.

Rektör Kızıltoprak’tan Açıklamalar

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, panelin açılışında eğitim öğretim süreçlerini geliştirmenin yanı sıra yeni bilgiler ve buluşları toplumla paylaşmak için çalışmalara önem verdiklerini belirtti. Kızıltoprak, üniversitede yapay zeka alanında önemli projelerin sürdürüldüğünü ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, şöyle konuştu: "Yapay zeka alanında kendimizi hazırlamak istiyoruz. Eğitim öğretim sürecinde yapay zeka ne ölçüde kullanılabilir tartışmaları devam ediyor ancak bu bir vakıa. Öğrencilerimiz ve bazı öğretim üyelerimiz yapay zekayı aktif bir şekilde kullanıyorlar. Yapay zekayı, tüm bilgileri toplamak ve yorumlayabilen bir platform olarak görüyorum."

Kızıltoprak, yapay zekanın mevcut bilgilerle sınırlı kalabileceğini ve yeni verilerle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Akademisyenlerimizin yapay zekayı çalışmalarında bir katkı olarak kullanmalarını destekliyorum. Bu alanda sürekli gelişim göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı'nın Yapay Zeka Yaklaşımı

Panelin bir başka önemli konuğu, Anadolu Ajansı temsilcisi oldu. Temsilci, ajansın yapay zekayı daha çok tavsiye mekanizması olarak kullandığını belirtti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) desteklenen "Zaferin İzinden Geleceğe: Kütahya'da Yapay Zeka ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Projeleri için Hazırlık, Değerlendirme ve Proje Yönetim Süreçleri" paneli düzenlendi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak (fotoğrafta), panelin açılış konuşmasını yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) desteklenen "Zaferin İzinden Geleceğe: Kütahya'da Yapay Zeka ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Projeleri için Hazırlık, Değerlendirme ve Proje Yönetim Süreçleri" paneli düzenlendi. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak (fotoğrafta), panelin açılış konuşmasını yaptı.