Kütahya İl Özel İdaresi'nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Kütahya İl Özel İdaresi'nde Sosyal Denge Tazminatı Sevinci

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi, Kütahya İl Özel İdaresi ile yetkili sendika Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında imzalandı. Anlaşma, kurum çalışanları açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

İmza Töreni

Sözleşme, Kütahya İl Özel İdaresi adına Vali Musa Işın, BEM-BİR-SEN adına Genel Başkan Levent Uslu ile Kütahya Şube Başkanı Ahmet Enes Karadaş tarafından imzalandı. Törene sendikanın genel merkez yöneticileri, şube başkanları ve İl Özel İdaresi yöneticileri katıldı.

Vali Musa Işın'ın Açıklaması

Vali Musa Işın törendeki konuşmasında sendikacılığın yönelimi hakkında şunları ifade etti: "Sendikacılık, yıkıcı bir yöntemle değil; yapıcı, milli ve manevi değerlerle uyumlu bir anlayışla yürütülmelidir. Bizim mayamızda kavga değil, uzlaşı vardır. Hak talep edilirken haklı olanın yanında Allah’ın yardımı vardır. Kim haklıysa o güçlüdür. Önemli olan, bu aziz millete hizmet ederken maneviyatımızı, değerlerimizi ve birlik ruhumuzu korumaktır."

Vali Işın, konuşmasının sonunda imzalanan sözleşmenin tüm çalışanlar için hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

