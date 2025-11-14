Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2026 Bütçe Görüşmeleri Sürüyor

Kütahya İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı bütçe görüşmeleri, İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı oturumlarında İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura başkanlığında devam ediyor.

Toplantıda sunum yapan isimler

Devam eden oturumlarda; Emlak ve İstimlak Müdürü Harun Zeybek, Hisarcık İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Emeti Ertan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, AFAD İl Müdürü İsmail Özkan, Şaphane İlçe Özel İdare Müdürü Arif Sezen, Gediz İlçe Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, Pazarlar İlçe Özel İdare Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, Emet İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel ve Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdiler.

Süreç ve takvim

Kütahya İl Özel İdaresi 2026 yılı bütçe görüşmeleri 24 Kasım 2025 tarihine kadar sürecek.

