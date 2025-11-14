Kütahya OSB Bağlantı Yolu'nda Güvenlik Değerlendirmesi

Zafertepe Mahallesi–Kütahya OSB bağlantı yolundaki riskleri azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak için yetkililer toplantı yapıp saha incelemesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:01
Zafertepe Mahallesi ile Kütahya Organize Sanayi Bölgesi arasında her gün yüzlerce çalışan, öğrenci ve ağır tonajlı araç tarafından kullanılan bağlantı yolundaki risklerin azaltılması ve güvenliğin artırılması amacıyla önemli bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı başkanlık etti. Görüşmeye, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Kütahya Belediyesi temsilcileri ile Kütahya OSB Bölge Müdürü Tunahan Ergin, Teknik Bölge Müdür Yardımcısı Burak Takıl ve İdari İşler Şefi Alican Yazgan katıldı. Toplantı, Kütahya OSB Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Değerlendirme ve saha incelemesi

Toplantıda bağlantı yolundaki mevcut durum ve trafik güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Araç akışının düzenlenmesine yönelik tedbirler ile alternatif güzergâh seçenekleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantı sonrası heyet, bölgede saha incelemesi yaparak bağlantı yolundaki mevcut durumu yerinde gözlemledi. Teknik ekipler, uygulanabilir çözüm önerileri ve alternatif güzergâh planlarını heyete sunarak muhtemel iyileştirme adımları hakkında bilgi verdi.

