Kütahya Turizm Master Planı İlk Değerlendirmesi Yapıldı

Kütahya Turizm Master Planı kapsamında, Kütahya Belediyesince yürütülecek çalışmaların ilk değerlendirme toplantısı Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınanlar

Toplantıda, paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte uygulanacak Turizm Master Planı içinde belediyenin üstleneceği uygulayıcı ve destekleyici roller detaylandırıldı. Belediye birimlerinin kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerde yürüteceği görevler genel hatlarıyla değerlendirildi.

Planın uygulama mekanizması

Strateji Geliştirme Müdürü Hasan Korkut, Akıllı Şehirler Birimi tarafından hazırlanan Turizm Master Planı Eylem Kartları ile Proje Takip Sistemi arayüzünü tanıtarak belediyeye verilen görevlerin kapsamını anlattı. Plan doğrultusunda hayata geçirilecek uygulamaların önümüzdeki ay başlaması ve mevcut yıl içinde yürütülen çalışmaların master plana entegre edilerek hedef kartlarının güncelleneceği belirtildi.

Başkanın çağrısı ve hedef

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, tüm birimlere yaptığı çağrıda plan kapsamında belediyeye verilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kahveci, sürecin yakından takip edilmesinin ve ilgili müdürlüklerin gerekli özeni göstermesinin, kentin turizm vizyonunun güçlendirilmesi ve Kütahya’nın zengin mirasının geleceğe doğru bir planlama ile taşınması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

