Kütahya Turizm Master Planı İlk Değerlendirmesi Yapıldı

Kütahya Belediyesi, Turizm Master Planı kapsamındaki ilk değerlendirme toplantısını Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirdi; uygulama adımları ve takibi ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:19
Kütahya Turizm Master Planı İlk Değerlendirmesi Yapıldı

Kütahya Turizm Master Planı İlk Değerlendirmesi Yapıldı

Kütahya Turizm Master Planı kapsamında, Kütahya Belediyesince yürütülecek çalışmaların ilk değerlendirme toplantısı Belediye Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınanlar

Toplantıda, paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte uygulanacak Turizm Master Planı içinde belediyenin üstleneceği uygulayıcı ve destekleyici roller detaylandırıldı. Belediye birimlerinin kısa, orta ve uzun vadeli eylemlerde yürüteceği görevler genel hatlarıyla değerlendirildi.

Planın uygulama mekanizması

Strateji Geliştirme Müdürü Hasan Korkut, Akıllı Şehirler Birimi tarafından hazırlanan Turizm Master Planı Eylem Kartları ile Proje Takip Sistemi arayüzünü tanıtarak belediyeye verilen görevlerin kapsamını anlattı. Plan doğrultusunda hayata geçirilecek uygulamaların önümüzdeki ay başlaması ve mevcut yıl içinde yürütülen çalışmaların master plana entegre edilerek hedef kartlarının güncelleneceği belirtildi.

Başkanın çağrısı ve hedef

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, tüm birimlere yaptığı çağrıda plan kapsamında belediyeye verilen görevlerin eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Kahveci, sürecin yakından takip edilmesinin ve ilgili müdürlüklerin gerekli özeni göstermesinin, kentin turizm vizyonunun güçlendirilmesi ve Kütahya’nın zengin mirasının geleceğe doğru bir planlama ile taşınması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

KÜTAHYA'NIN 'TURİZM MASTER PLANI' DEĞERLENDİRİLDİ

KÜTAHYA'NIN 'TURİZM MASTER PLANI' DEĞERLENDİRİLDİ

KÜTAHYA'NIN 'TURİZM MASTER PLANI' DEĞERLENDİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
3
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
4
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
5
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
6
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla
7
Çatıdan Düşüp %94 Engelli Kalan Marangoz Burdur'da İkinci Mesleğiyle Hayata Tutundu

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL