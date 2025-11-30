Kütahya Ülkü Ocakları: 'Türk’ün Tarihi' Konferansı ve Konser Gecesi

Kütahya Ülkü Ocakları: 'Türk’ün Tarihi' Konferansı ve 'Türk’ün Ezgileri' Konseri

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kütahya İl Başkanlığı, Vahit Paşa Yazma Eserler Kütüphanesi konferans salonunda düzenlediği programla kültür ve tarih odaklı bir geceye ev sahipliği yaptı. Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu "Türk’ün Tarihi" başlıklı konferansıyla katılımcılara önemli tarihsel değerlendirmeler sundu.

Konferans ve Konser Programı

Programın sanat bölümünde ise Ülkü Ocakları Genel Merkez Sanatçısı Alperen Kekilli, "Türk’ün Ezgileri" konserinde salonu dolduran dinleyicilere sevilen eserlerini seslendirdi. Davetliler eserlere coşkulu biçimde eşlik etti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, her hafta düzenledikleri Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve Ocak Söyleşileri ile milli ve manevi değerler etrafında bir araya geldiklerini belirterek, bu programı "daha geniş katılımlı bir kültür buluşması" olarak planladıklarını ifade etti. Bükni konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Eğitimde, kültürde, sanat ve teknolojide yaptığımız çalışmaları halkımızla paylaşmak istedik. Bizler, rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde; Türk yüzyılında güçlü bir Türkiye’yi inşa edecek imanlı, ahlaklı, ideal sahibi ülkücü Türk gençliğini yetiştirmeye devam edeceğiz."

Programa; MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, çevre illerin Ülkü Ocakları il başkanları, MHP ilçe başkanları, KAÇEP yöneticileri, belediye ve il genel meclis üyeleri, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendika temsilcileri, Kütahya Kültür ve Turizm İl Müdürü Zekeriya Ünal, TÜRKAV Kütahya Şube Başkanı Ünal Türe, çok sayıda STK temsilcisi, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen program, hem tarihi hem de kültürel içeriğiyle davetliler tarafından büyük ilgi gördü ve bölgedeki kültür-sanat faaliyetleri arasında öne çıktı.

