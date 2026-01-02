Kütahya'ya 5 Yeni Ambulans: Acil Sağlık Filosu Güçlendi

Kütahya'ya 5 Yeni Ambulans Hizmete Alındı

Sağlık Bakanlığı tahsisleriyle acil hizmetlerde güçlenme

Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 5 yeni ambulans ile acil sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirildiğini açıkladı.

Durmuş, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Kütahya’ya ayrılan ambulansların teslim sürecinin tamamlandığını ve ambulansların ilçelerde göreve başladığını belirtti.

Daha önce Simav, Altıntaş ve Hisarcık ilçelerinde görevlendirilen ambulansların ardından, Pazarlar ve Domaniç ilçelerinde de yeni ambulansların hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Doç. Dr. Ensar Durmuş, "Yeni ambulanslarımızla birlikte sağlık filomuzu güçlendirdik. Vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kesintisiz acil sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni ambulansların hizmete girmesiyle özellikle kırsal bölgelerde acil vakalara müdahale süresinin kısalması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedefleniyor.

