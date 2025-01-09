Kuveyt Büyükelçisi Sönmez: Türkiye-Kuveyt Savunma İşbirliği Güçleniyor

Kuveyt Büyükelçisi Sönmez: Türkiye ile Kuveyt Arasındaki Savunma İşbirliği Güçleniyor

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Türkiye ile Kuveyt arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin giderek güçlendiğini açıkladı. Bu işbirliği, her iki ülkenin güvenlik alanındaki ortak hedeflerine hizmet ediyor.

Büyükelçi Sönmez, gerçekleştirdiği açıklamalarda, Türkiye ve Kuveyt'in askeri alandaki yakın işbirliğini artırma konusundaki kararlılıklarını ifade etti. Kuveyt, Türkiye'nin stratejik partnerlerinden biri olarak belirtilirken, işbirliğinin iki ülkenin bölgedeki güvenliğine katkıda bulunacağının altı çizildi.

Bu gelişmeler, hem Türkiye hem de Kuveyt için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve savunma alanındaki ilişkilerin daha da derinleşeceği öngörülüyor. Sönmez, Kaşifler ve havacılık alanındaki işbirliğini de destekleyeceklerini belirtti.