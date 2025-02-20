Kuveyt Ordusu Tatbikatında İki Asker Şehit Oldu

Kuveyt Ordusu Tatbikatında İki Asker Hayatını Kaybetti

Kuveyt ordusu, gerçek mühimmatla gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında 2 askerin şehit olduğunu ve bazı askerlerin yaralandığını duyurdu. Yaşanan olay, orduda büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Ordudan yapılan resmi açıklamada, "Genelkurmay Başkanlığı, gerçek mühimmatla gerçekleştirilen gece atış tatbikatı sırasında kara kuvvetlerinden iki askerin şehit olması ve bazılarının yaralanmasından dolayı büyük üzüntü duymaktadır," ifadelerine yer verildi.

Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada, uzman soruşturma ekiplerinin kazanın nedenlerini ve ayrıntılarını araştırmak üzere çalışmalarına başladığı belirtildi. Olayla ilgili daha fazla bilgi verilmedi, ancak gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulandı.