Kuyucak’ta Veteriner Klinikleri Denetlendi — Aydın Tarım Ekipleri İnceledi

Kuyucak’ta veteriner klinikleri denetlendi

Aydın İlçe Tarım ekipleri sahada

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, ilçede hizmet veren serbest veteriner hekimlerin kliniklerinde denetimler gerçekleştirdi.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren serbest veteriner hekimlere ait kliniklerde denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denetimler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapıldı. İncelemede; kliniklerin ruhsat kontrolleri, hijyen şartları, kullanılan ekipmanlar, hayvan sağlığı kayıtları ve ilaç takip sistemleri dikkatlice incelendi.

Kurum yaptığı açıklamada, hem hayvan sağlığının korunması hem de vatandaşların güvenilir hizmet alması amacıyla denetimlerin belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.

