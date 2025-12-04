Kuyucak’ta Veteriner Klinikleri Denetlendi — Aydın Tarım Ekipleri İnceledi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ilçe tarım ekipleri, serbest veteriner kliniklerinde ruhsat, hijyen, ekipman ve kayıt denetimleri gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:56
Aydın’ın Kuyucak ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, ilçede hizmet veren serbest veteriner hekimlerin kliniklerinde denetimler gerçekleştirdi.

Kuyucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren serbest veteriner hekimlere ait kliniklerde denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Denetimler, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapıldı. İncelemede; kliniklerin ruhsat kontrolleri, hijyen şartları, kullanılan ekipmanlar, hayvan sağlığı kayıtları ve ilaç takip sistemleri dikkatlice incelendi.

Kurum yaptığı açıklamada, hem hayvan sağlığının korunması hem de vatandaşların güvenilir hizmet alması amacıyla denetimlerin belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.

