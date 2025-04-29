KVKK Başkanı Bilir, Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması Üzerine Konuştu

KVKK Başkanı Bilir, Yapay Zeka Konferansında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, Yapay Zeka Çağında Kişisel Verilerin Korunması Konferansı'nda yapay zeka hakkındaki endişelerin, teknolojik ilerlemenin önünde bir engel değil, aksine yapay zeka sistemlerini daha güvenli ve faydalı hale getirmek için bir rehber olması gerektiğini belirtti. Bilir, "Yapay zeka insanın rakibi değil, destekçisi olmalıdır" dedi.

Konferansın Teması ve Önemi

KVKK'nın düzenlediği konferans, Yapay Zeka Politikaları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi. Bilir, kişisel verilerin korunması ve yapay zeka sistemleri arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, yapay zekanın insanlık tarihindeki en büyük dönüşümlerden biri olduğunu vurguladı.

Bilir, yapay zekanın iş süreçlerini iyileştirmek ve dünya sorunlarına pratik çözümler sunmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu, ancak bu potansiyelin kişisel verilerin güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmasına bağlı olduğunu aktardı.

Mahremiyet ve İnsan Hakları

Bilir, kişisel verilerin korunması üzerine yaptığı açıklamalarda, yapay zekanın gelişiminin mahremiyet ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde yönlendirilmesinin önemine değindi. "Mahremiyet yalnızca bir hak değil, ayrıca güvenli dijital dünyanın temel taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında da bilgi veren Bilir, bireylere itiraz hakkı tanındığını ve bu hakkın teknolojik süreçlerin şeffaflığını artırarak adil kararlar alınmasını sağladığını belirtti. Bireylerin, otomatik veri işlemeye karşı insan müdahalesinin sürece dahil edilmesini talep edebileceğini açıkladı.

İnsanı Merkeze Alan Gelişmeler

Bilir, "İnsanı merkeze almayan ve insana hizmet etme amacı taşımayan gelişmenin kalıcı olamaz" diyerek etik ilkelerin ve mahremiyet temelli yaklaşımların standart hale gelmesi gerektiğine dikkat çekti. Yapay zeka hakkındaki endişelerin teknolojinin önünde bir engel değil, daha iyi sistemler oluşturmak için bir rehber olmasını istedi.

Ayrıca, KVKK öncülüğünde yayınlanan Yapay Zeka Teknolojilerine Akademik Bakış adlı kitabın, yapay zeka konusundaki çalışmalara katkı yapacağını belirten Bilir, kitaba kurumun internet sitesi üzerinden erişim sağlanabileceğini kaydetti.

Yapay Zeka Politikaları Derneğinin işbirliğiyle Yapay Zeka Çağında Kişisel Verilerin Korunması Konferansı düzenlendi. Konferansa katılan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, konuşma yaptı.