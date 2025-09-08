Lai Ching-te: ABD'nin Tayvan Desteği Azalmadı, Aksine Güçlendi

Liberty Times'a konuşan liderten Washington'a destek vurgusu

Tayvan lideri Lai Ching-te, ABD'nin desteğinin zayıfladığına ilişkin söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Liberty Times gazetesine konuşan Lai, Washington yönetiminin ülkesine desteğinin güçlendiğini söyledi.

Lai, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın küresel güvenlik ve refah için kritik olduğunu vurguladı ve bölgedeki gerilimin artmasının küresel etkilerine dikkat çekti.