Lai Ching-te: ABD'nin Tayvan Desteği Azalmadı, Aksine Güçlendi
Liberty Times'a konuşan liderten Washington'a destek vurgusu
Tayvan lideri Lai Ching-te, ABD'nin desteğinin zayıfladığına ilişkin söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Liberty Times gazetesine konuşan Lai, Washington yönetiminin ülkesine desteğinin güçlendiğini söyledi.
Lai, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın küresel güvenlik ve refah için kritik olduğunu vurguladı ve bölgedeki gerilimin artmasının küresel etkilerine dikkat çekti.
Lai, Çin yönetiminin Tayvan'da "ABD karşıtlığı" söylemini yaymaya çalıştığını ve Washington'ı güvenilmez göstermeye uğraştığını öne sürdü. Lider, Donald Trump yönetiminin Tayvan'a desteğini durdurmadığını ya da azaltmadığını, aksine güçlendirdiğini ifade etti.
Lai, iki yakada çatışma yerine diyalog, kuşatma yerine karşılıklı etkileşim çağrısı yaparak Tayvan Boğazı'nın diyalogla yönetilmesi gerektiğini belirtti.
Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.
Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.