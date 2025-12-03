LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması Sonuçlandı: LCW Limitless Yeni Dönem

LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması Sonuçlandı

Türkiye’de engellilere yönelik geliştirilen koleksiyon LCW Limitless, genç tasarımcıların bakış açısıyla yeni bir döneme girdi. LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması, engelli bireylerin giyim deneyimine işlevsel ve şık çözümler sunan projeleri bir araya getirerek modada kapsayıcılığın sınırlarını genişletti.

Kazananlar

Birinci: Aylin Bayraktar & Gaye Yılmaz — London College of Fashion Özel Eğitimi ve 100 bin TL.

İkinci: Sude Güner — İMA Moda Yönetimi Eğitimi ve 50 bin TL.

Üçüncü: Sude Aysel Aydın — İMA CLO 3D Eğitimi ve 25 bin TL.

Diğer Ödüller: İris Şemet — İMA Özel Ödülü; Ayşe Sıla Kiraz — Jüri Özel Ödülü.

Yarışmanın Amacı ve Süreci

Yarışma, "İyi giyinmek herkesin hakkı" anlayışıyla engelli bireylerin günlük, iş ve özel yaşamlarındaki giyim zorluklarına estetik ve işlevsel çözümler sunmayı hedefledi. Başvurular Ekim ayında alındı; kazananlar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde düzenlenen lansmanda açıklandı.

Açıklamalar

Sinem Akgül, LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: "Limitless’ı hayata geçirirken modayı herkes için ulaşılabilir kılmayı amaçlamıştık. Ama Limitless’ı sürekli gelişen bir harekete dönüştürmek en büyük hedefimizdi. Bu noktada gençlerin enerjisi ve vizyonu yolculuğumuza yeni bir soluk getirdi. Başvuran tasarımlar beklentilerimizin çok ötesinde bir duyarlılık barındırıyordu. Fakat bu yolculuk henüz bitmedi. Bu alanda atılacak çok adım var. Hedefimiz, bu konuyu geçici bir proje olmaktan çıkarıp, tüm sektör için temel bir standart haline getirmek."

Cemal Bayazıt, İMA Direktörü: "Bu yarışmanın temel amacı, engelli bireylerin giyinirken yaşadığı zorluklara gerçek çözümler üretmekti. Moda dünyasında çoğu zaman gözden kaçan bu ihtiyaçları görünür kılmak ve genç tasarımcıların bu alanda düşünmesini sağlamak istedik. Genç tasarımcılar da gerçekten üretici projelerle geldiler ve yarışma sonuçları hem beklediğimizden daha güçlü hem de çok ilham vericiydi. Tasarımların bir kısmının gerçek kullanıcıların geri bildirimleriyle şekillenmesi projeye derin bir sahicilik kattı."

Yarışma, LCW Limitless’in kapsayıcılığı kalıcı bir standart haline getirme hedefini destekleyerek sektörde farkındalık ve yenilik yaratmayı amaçlıyor.

