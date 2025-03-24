LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi Atış Testleri Başarıyla Sürüyor

LEVENT Yakın Hava Savunma Sistemi Atış Testleri Tamamlandı

ROKETSAN, milli ve yerli imkanlarla geliştirilen LEVENT yakın hava savunma sisteminin deniz platformundan ilk atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Test Atışı Başarıyla Tamamlandı

ROKETSAN'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk atışlı test faaliyetleri tamamlanan LEVENT sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Beykoz gemisine entegre edilerek ilk içerikten başarıyla ateşlendi. Bu gelişme, Mavi Vatan'daki yakın hava savunmasının etkinliğini artıracak önemli bir adım olarak kaydedildi.

Mavi Vatan’ın Korunmasında Kritik Rol

LEVENT, Türkiye'nin entegre katmanlı hava savunma sistemini sağlayan Çelik Kubbe projesinde de kritik bir rol oynayacak. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait su üstü platformlarının yakın hava savunmasını güçlendirecek.

ROKETSAN Genel Müdürü'nden Açıklama

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabındaki paylaşımında, "Bu güç bize cesur LEVENT'lerimizden miras. Yakın hava savunmamızın omurgası olarak Mavi Vatanımızı gece gündüz koruyacak LEVENT'imizin test atışı başarıyla gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," ifadelerine yer verdi.