Libya ile İtalya Arasındaki Uçuşlar Yeniden Başlıyor

İtalyan Hava Yolları'nın Libya Seferleri Yeniden Başlıyor

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İtalyan Hava Yolları'nın (ITA) Libya seferlerine Aralık ayında tekrar başlayacağını müjdeledi.

Libya-İtalya Ekonomi Forumu Açılışı

Başbakan Dibeybe, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile birlikte başkent Trablus'taki Uluslararası Trablus Fuar Merkezi'nde düzenlenen 30. Libya-İtalya Ekonomi Forumu'nun açılışında açıklamalarda bulundu. Bu forum, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlenmesi için bir platform sağlıyor.

Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın Yeniden Etkinleştirilmesi

Konuşmasında, 14 yıl önce askıya alınan Libya ile İtalya arasındaki Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın yeniden etkin hale gelmesinden ve İtalyan iş adamlarının Libya’ya seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki Ülke Arasındaki Ticaret Hacminin Artışı

Dibeybe, Libya-İtalya ilişkilerinin son dönemlerde kaydettiği büyük ilerlemeyi vurgulayarak, ITA'nın Libya’ya uçuşlarının Aralık ayında başlayacağını duyurdu. Başbakan Meloni de, Libya'nın ekonomik sürdürülebilirliğini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. 2022-2023 yılları arasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki kat arttığını ifade etti.