Libya'nın Sebha Kentinde Şiddetli Yağışlar Sele Neden Oldu

Libya'nın Sebha Kentinde Sel Felaketi

Libya'nın güney kısmında yer alan Sebha kentinde, etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine dönüştü. Olay sonucunda, bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti, 14 kişi ise yıkılan binalar nedeniyle çeşitli yaralanmalar yaşadı.

Havalimanında Uçuşlar Askıya Alındı

Libya Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sebha Tıp Merkezinden elde edilen bilgilere göre, kentteki çok sayıda bina yıkıldı. Yıkılma olayında yaralanan 14 kişinin durumunun hafif olduğu ifade ediliyor.

Sebha Uluslararası Havalimanı Müdürü Tahir el-Buveysi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sel sularının havalimanını etkisi altına aldığını ve oluşan hasar nedeniyle tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar, kentin sokaklarının suyla dolduğu ve bazı yapıların yıkıldığını net bir şekilde gözler önüne seriyor.