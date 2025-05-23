Lise Öğrencileri, TDV ile Gazzelilere Moral Mektubu Gönderdi

Ankara Batıkent Lisesi'nden Gazzelilere Mektup Desteği

Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerine moral vermek amacıyla mektup göndermeye karar verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler TDV Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, mektuplarını Genel Müdür İzani Turan ile buluşturdu. Bu mektuplar, yardım kolileri ve kurban yardımlarıyla birlikte Gazzelilere ulaştırılacak.

Öğrencilerden Umut Dolu Mesajlar

Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kaleme alınan mektuplarla ilgili konuşan Turan, öğrencilerin duyarlılığını övgüyle karşıladı. Turan, "Şükürler olsun ki milletimiz 7'den 70'e mazlumun ve mağdurun yanında. Gazze'nin yanında olmak, insanlıktan yana bir duruş sergilemektir. Biz de büyük şeref ve gururla bu mektupları kardeşlerimize ulaştıracağız. Umut ediyoruz ki sizin kaleminizden dökülen bu satırlar, Gazze'deki kardeşlerimize direnç ve moral kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

“Mektuplarımızla Yalnız Olmadıklarını Belirtmek İstedik”

9. sınıf öğrencisi Yağmur Sena Balcı, "TDV'nin Gazze'ye ulaştırdığı yardımları gördükten sonra böyle bir adım attık. Biz de yazılarımızla mazlumların yanında olmak, onlara moral vermek istedik." dedi. Balcı, mektuplarında Gazzelilere yalnız olmadıklarını, dualarda yer aldıklarını anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ayrıca, Balcı, kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ve TDV yetkililerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazzelilere mektup gönderecek. TDV Genel Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, Genel Müdür İzani Turan ile bir araya gelerek mektupları teslim etti.

Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazzelilere mektup gönderecek. TDV Genel Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, Genel Müdür İzani Turan ile bir araya gelerek mektupları teslim etti.