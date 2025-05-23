DOLAR
39,02 -0,26%
EURO
44,35 -0,68%
ALTIN
4.218,57 -2,41%
BITCOIN
4.252.884,43 1,82%

Lise Öğrencileri, TDV ile Gazzelilere Moral Mektubu Gönderdi

Ankara'daki lise öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazzelilere yazdıkları mektupları ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 16:23
Lise Öğrencileri, TDV ile Gazzelilere Moral Mektubu Gönderdi

Ankara Batıkent Lisesi'nden Gazzelilere Mektup Desteği

Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazze'deki kardeşlerine moral vermek amacıyla mektup göndermeye karar verdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler TDV Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, mektuplarını Genel Müdür İzani Turan ile buluşturdu. Bu mektuplar, yardım kolileri ve kurban yardımlarıyla birlikte Gazzelilere ulaştırılacak.

Öğrencilerden Umut Dolu Mesajlar

Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak kaleme alınan mektuplarla ilgili konuşan Turan, öğrencilerin duyarlılığını övgüyle karşıladı. Turan, "Şükürler olsun ki milletimiz 7'den 70'e mazlumun ve mağdurun yanında. Gazze'nin yanında olmak, insanlıktan yana bir duruş sergilemektir. Biz de büyük şeref ve gururla bu mektupları kardeşlerimize ulaştıracağız. Umut ediyoruz ki sizin kaleminizden dökülen bu satırlar, Gazze'deki kardeşlerimize direnç ve moral kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

“Mektuplarımızla Yalnız Olmadıklarını Belirtmek İstedik”

9. sınıf öğrencisi Yağmur Sena Balcı, "TDV'nin Gazze'ye ulaştırdığı yardımları gördükten sonra böyle bir adım attık. Biz de yazılarımızla mazlumların yanında olmak, onlara moral vermek istedik." dedi. Balcı, mektuplarında Gazzelilere yalnız olmadıklarını, dualarda yer aldıklarını anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ayrıca, Balcı, kampanyanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü ve TDV yetkililerine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı...

Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazzelilere mektup gönderecek. TDV Genel Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, Genel Müdür İzani Turan ile bir araya gelerek mektupları teslim etti.

Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı...

Ankara Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazzelilere mektup gönderecek. TDV Genel Merkezi'ni ziyaret eden öğrenciler, Genel Müdür İzani Turan ile bir araya gelerek mektupları teslim etti.

İLGİLİ HABERLER

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı
2
Emine Erdoğan, Esvatini Ana Kraliçesi Ntfombi Tfwala ile Görüştü
3
Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
4
Malta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Onur: Yeni Cadde Açıldı
5
10. Bilim ve Fikir Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu
6
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 2 Yaralı
7
Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil 4 Araca Zarar Verdi

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!

Karadeniz'in En Büyük Macera Parkı Samsun'da Hayata Geçiyor

İstanbul Anadolu Yakası'nda Sıcak Hava Alarmı: Pazar Gününe Dikkat!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL