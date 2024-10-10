Liste liste açıklandı! Domuz eti yetmedi: Şimdi gramaj hilesine başvurdular...

Tarım ve Orman Bakanlığı çalışmaları akabinde bir çok firma ifşalanmıştı. Özellikle de domuz eti vakasının yaşandığı köfteci zinciri akabinde ortaya atılan iddialarda yeni bir skandal dosyası ortaya çıkarıldı. Fiyatları yüksek göstermemek adına düşürülen gramajlar vatandaşla alay ediliyor dedirtti. Ülkemizin gündemini uzun süre meşgul eden domuz eti skandalının akabinde, gıda sektöründeki yanıltıcı uygulamalar bir kez daha gözler önüne serilmiş bulunuyor. Domuz eti yediren firmaların ardından, bu kez bazı şirketlerin gramaj oyununa başvurduğu ortaya çıkarken, müşterisini yanıltmak için özel gramaj uygulamalarına giden markalar, fiyatları artırmıyor gibi görünerek hem etik dışı bir hareket sergiliyor, hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor.

BAKANLIKTAN GIDA SAHTEKARLIKLARINA DEV DARBE

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sıkı denetimleri özellikle de son haftalarda etkisini göstermişe benziyor. Bir köfteci zincirinin hem köftesinde hem de kebabında bulunan domuz eti numunesi, vatandaşın ahlaki değerleri ile oynanıyor dedirtirken, yeni bir skandal da gramaj hilesi olarak vatandaşın karşısına çıktı. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan bu uygulama, sektörlerin güvenilirliğine de büyük bir darbe vurmaya başlamış bulunuyor.

ÜNLÜ MARKALARDA GIDA HİLESİ

Geçtiğimiz gün EKol TV'de yer alan haberde bu gramaj oyununa başvuranların yalnızca küçük ölçekli firmalar olmadığı aynı zamanda tanınmış markaların da yer aldığı iddia ediliyor. Özel gramaj" ibaresinin kullanılması, aslında bir tuzağın parçası olarak nitelendirilirken, bu sahtekarlık hesaplamasıyla tüketiciye daha az ürün sunulurken, fiyatlar da aynı kalıyor.

GRAMAJ STANDARTI GETİRİLMELİ

Gıda güvenliği üzerine uzman görüşlerine göre, "Özel gramaj" uygulamaları tamamen yanıltıcı olarak nitelendirilirken, satış artırma amacı taşıyan ambalaj oyunları olarak değerlendiriliyor. Konuyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, gıda ürünlerinde belirli bir gramaj standardının getirilmesi gerekliliği konusunda uyarılar da yapılıyor. Gıda sektöründe yaşanan bu sahtekarlıklar, tüketicinin güvenini zedelemeye devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararlı duruşu ve sürekli ifşaalarla gıda güvenliği konusunun önemi nitelendirilecek iken bu kapsamda tüketicinin bilinçli hareket etmesi teşvik ediliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İFŞA LİSTESİ 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan ve insan sağlığını tehdit edecek gıdalar listesini ve markaları açıkladı. Yayımlanan liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyunun bilgisine sunuldu.

