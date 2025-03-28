Litvanya'da Kaybolan 4 ABD Askeri için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Litvanya'da Kaybolan ABD Askerleri için Kurtarma Operasyonları Sürüyor

Litvanya'nın Belarus sınırına yakın Pabrade kentindeki alanda, eğitim sırasında kaybolduğu açıklanan 4 ABD askerinin arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığı

ABD Avrupa ve Afrika Komutanlığından yapılan açıklamada, askerlere ait zırhlı aracın eğitim alanının yakınlarındaki bataklık bölgede, yaklaşık 4,5 metre derinlikte su ve çamurun içindeki bir konumda bulunduğu bildirildi. Arama kurtarma ekibi, bataklıktaki suyun tahliye edilmesi ve çamurun kazılması için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Operasyonlara destek amacıyla, uzman ve ek ekipman gönderildiği belirtilirken, ABD donanmasına ait dalış ekibi ve Polonya Silahlı Kuvvetlerinden 150 personelden oluşan ekibin de bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

Gecikme ve Zorluklar

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları nedeniyle uzun sürebileceği vurgulanarak, "Bu uzun ve zorlu bir kurtarma operasyonu olacak ancak askerlerimizi eve getirme konusunda kararlıyız" ifadesi kullanıldı.

Olayın Gelişimi

Önceki gün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, kaybolan 4 ABD askerinin öldüğünü belirtmişti. Ancak NATO Sözcülüğü, kaybolan askerlerle ilgili aramaların devam ettiğini belirterek, söz konusu açıklamanın medyada yer alan haberlere dayandığını ve "kayıpların kaderini doğrulamadığını" ifade etti.

NATO Genel Sekreteri'nin açıklamalarının karışıklığa yol açtığı için üzüntü duyulduğu da vurgulandı.