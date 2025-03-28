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Lübnan Başbakanı Selam, Mısır Dışişleri Bakanı ile İsrail'in Saldırılarını Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını telefonda görüştü.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:30
Lübnan Başbakanı Selam, Mısır Dışişleri Bakanı ile İsrail'in Saldırılarını Görüştü

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsrail ordusunun sürdürdüğü hava saldırıları ve Lübnan'daki son gelişmeler üzerinde duruldu.

Bakan Abdulati, İsrail'in bugün Beyrut'ta bir binayı hedef aldığı saldırıyı kesin bir dille kınadı ve Mısır'ın Lübnan’a verdiği desteğin önemini vurguladı.

Abdulati ayrıca, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasının tüm maddeleriyle uygulanmasının ve İsrail ordusunun Lübnan topraklarından tamamen çekilmesinin şart olduğunu belirtti. Lübnan'daki tırmanan gerilimin tehlikeli boyutlara ulaşmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı, uluslararası topluma İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini hedef alan ihlalleri karşısında sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu ve Mısır olarak gerilimin önüne geçilmesi amacıyla bölgesel ve uluslararası temasları sürdürdüklerini aktardı.

Öte yandan, Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyine roketler fırlatıldığı iddialarıyla Lübnan'a yönelik hava saldırıları başlattı. Bu saldırılara göre Beyrut'un güneyi de hedef alındı.

Bugün düzenlenen bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a gerçekleştirilen ilk bombardıman olma özelliği taşıyor.

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