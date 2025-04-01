Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Beyrut'a Saldırısını Kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıyı kınadı. Cumhurbaskanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine ikinci kez saldırı düzenlediğini belirtti.

Avn, İsrail'in bu saldırılarının "Lübnan'a karşı tehlikeli niyetlerinin göstergesi olduğuna" dikkat çekti. Bununla birlikte, saldırıların özellikle de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye ile Lübnan arasındaki sınırda kontrolün sağlanması yönünde imzalanan anlaşmadan sonra meydana gelmesine vurgu yaptı.

Aynı zamanda Avn, söz konusu saldırıların kendisinin Fransa'ya yaptığı ziyaretten sonra gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Avn, İsrail'in saldırılarına devam etmesinin, Lübnan'ın dost ülkelerin çabalarıyla uluslararası destek toplamaya sevk ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkenin egemenliğini koruma yönünde çaba sarf edeceklerini belirterek, dışarıdan gelen ihlallere izin vermeyeceklerini kaydetti. Bununla birlikte, ülke içindeki İsrail'in saldırılarına bahane yaratanlara da fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından sonra 28 Mart'ta Beyrut'un güneyini bombaladı. Bugün gerçekleştirilen hava saldırısında ise 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan, İsrail'in yanı sıra Fransa ve ABD de yer almaktadır.

Ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanması sonrası İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında, sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürmektedir.