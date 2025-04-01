DOLAR
37,93 0,06%
EURO
41,07 -0,13%
ALTIN
3.820,67 -0,28%
BITCOIN
3.200.251,4 -2,26%

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Beyrut'a Saldırısını Kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıyı kınayarak, bu durumu tehlikeli niyetlerin belirtisi olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 08:54
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 08:54
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Beyrut'a Saldırısını Kınadı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıyı kınadı. Cumhurbaskanı Avn, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasından sonra İsrail'in başkent Beyrut'un güneyine ikinci kez saldırı düzenlediğini belirtti.

Avn, İsrail'in bu saldırılarının "Lübnan'a karşı tehlikeli niyetlerinin göstergesi olduğuna" dikkat çekti. Bununla birlikte, saldırıların özellikle de Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suriye ile Lübnan arasındaki sınırda kontrolün sağlanması yönünde imzalanan anlaşmadan sonra meydana gelmesine vurgu yaptı.

Aynı zamanda Avn, söz konusu saldırıların kendisinin Fransa'ya yaptığı ziyaretten sonra gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Avn, İsrail'in saldırılarına devam etmesinin, Lübnan'ın dost ülkelerin çabalarıyla uluslararası destek toplamaya sevk ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkenin egemenliğini koruma yönünde çaba sarf edeceklerini belirterek, dışarıdan gelen ihlallere izin vermeyeceklerini kaydetti. Bununla birlikte, ülke içindeki İsrail'in saldırılarına bahane yaratanlara da fırsat vermeyeceklerini ifade etti.

İsrail ordusu, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından sonra 28 Mart'ta Beyrut'un güneyini bombaladı. Bugün gerçekleştirilen hava saldırısında ise 3 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail Arasındaki Ateşkes ve İhlaller

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan, İsrail'in yanı sıra Fransa ve ABD de yer almaktadır.

Ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail sık sık bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan makamlarının verilerine göre, ateşkesin sağlanması sonrası İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında, sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı
2
Palandöken'de Kayak Merkezlerinde En Fazla Kar Kalınlığı 105 Santimetreyle Ölçüldü
3
İsrail'in Tulkerim'deki Saldırıları 65. Gününde Devam Ediyor
4
Kuala Lumpur'da Doğal Gaz Boru Hattında Yangın: 112 Yaralı
5
İHH, Ramazan'da 67 Ülkede 3 Milyondan Fazla Kişiye Ulaştı
6
Myanmar'daki Depremlerde Can Kaybı 2.700'ü Aştı
7
Sivas'ta Rögar Düşen Ördek Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!