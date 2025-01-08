Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Krizi Sona Eriyor: Mikati'den Umut Dolu Açıklama

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinde yaklaşık 2 yıldır boş kalan Cumhurbaşkanlığı koltuğunun yarın Mecliste yapılacak oturumun ardından doldurulacağını duyurdu.

Mikati, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'daki Cumhurbaşkanlığı krizinin yarın sona ereceğini vurguladı. Başbakan, "Cumhurbaşkanlığı koltuğunun boş kalmasından bu yana ilk kez bugün mutlu hissediyorum çünkü Allah'ın izniyle yarın yeni bir Cumhurbaşkanımız olacak.” ifadelerini kullandı.

Lübnan Meclisi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın 13. kez toplanacak. Adaylar arasında öne çıkan isimlerden biri de Genelkurmay Başkanı Joseph Avn. Öte yandan, Lübnan'da eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim 2022 tarihinde sona ermişti ve Mecliste düzenlenen 12 oturumda yeni bir Cumhurbaşkanı seçilememişti.

Meclisteki en son oturum 14 Haziran 2023'te gerçekleştirilmişti. Cumhurbaşkanlığı koltuğunun 2 yıldan fazla süredir boş kalması, özellikle İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023 tarihinde başlayan kontrolü çatışmalar ve İsrail'in Eylül 2024'te başlattığı şiddetli saldırılar sonucu Lübnan siyasetinde olumsuz etkilere yol açmıştır.

Ayrıca, Lübnan Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şii olarak seçilmektedir.