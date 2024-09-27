Lübnan'dan Suriye'ye Göç Dalgası: Son 72 Saatte 30 Bin Kişi Geçti

Lübnan'dan Suriye'ye Kaçış Hızlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, son 72 saatte 30 bini aşkın kişinin Lübnan'dan Suriye'ye geçtiğini duyurdu. Bu durum, İsrail'in Lübnan üzerindeki saldırılarının devam etmesi nedeniyle ortaya çıktı.

BMMYK Sözcüsünün Açıklamaları

BMMYK'nın Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Llosa, "Son 72 saatte 30 binden fazla kişi Lübnan'dan Suriye'ye geçti. Bu sayının artması bekleniyor." dedi. Gelenlerin çoğunun Suriyeli olduğunu belirten Llosa, bu kişilerin %80'inin Suriyeli, %20'sinin ise Lübnanlı olduğunu ifade etti. Ayrıca gelenlerin %50'sinin çocuk ve gençlerden oluştuğunu vurguladı.

Zor Bir Seçim ile Karşı Karşıya

Llosa, insanların 13 yıldır çatışma içinde olan Suriye'ye geçmesinin çok zor bir karar olduğunu dile getirdi.

Lübnan'daki Durum

İsrail'in Lübnan'daki şiddetli saldırılar sonucu, 8 Ekim'den bu yana 748 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Ülkenin güneyinde Hüzbullah ile çatışmalar da devam etmekte. Hava bombardımanları nedeniyle yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

Hüzbullah, İsrail’in sürekli hava saldırılarına füze saldırıları ile karşılık veriyor. Aynı zamanda, ülkenin güney bölgelerinden Beyrut ve kuzeye yönelik bir göç dalgası devam ediyor ve Suriye’ye geçişler de artırıyor.