Lübnan Hizbullahı'nın İsrail Sınırına Füzeli Saldırısı

Lübnan Hizbullahı'ndan İsrail'e Füze Saldırısı

Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyine düzenlediği füze saldırısının çoğunluğunun açık arazilere düştüğü bildirildi. Sınırdaki Biranit askeri üssü'ne yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeden dumanların yükselmesine neden olan Burkan füzesiyle atılan saldırılar, ciddi bir endişe yarattı.

Ateş Altında Kalan Bölgeler

İsrail ordusunun yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Batı Celile bölgesine yaklaşık 15 füze atıldığı ve bu füzelerin Kabri yerleşimi yakınlarına düştüğü belirtildi. Olay sonucunda herhangi bir yaralı bulunmadığı vurgulandı.

İkinci Salvo ve Yanıt

İsrail ordusu, bir sonraki saldırıda 8 kadar füzenin sınıra yakın Shlomi yerleşimi civarındaki açık arazilere düştüğünü ve yine yaralanma olayının gerçekleşmediğini duyurdu. Buna ek olarak, saldırıya karşılık olarak topçu atışı yapıldığı açıklandı.

Bölgedeki Gerilim Artıyor

İsrail devlet televizyonu KAN, Biranit askeri üssüne düzenlenen füzeli saldırının ardından havada yükselen dumanların görüntülerini paylaştı. Öte yandan, Hizbullah yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına misilleme olarak Manot yerleşim yeri yakınındaki Hava Savunma Sistemi Demir Kubbesi bataryalarının Katyuşa füzeleriyle hedef alındığını ifade etti.

İsrail-Lübnan Sınırında Çatışmalar

8 Ekim'den beri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasıyla birlikte, İsrail-Lübnan sınırında Hizbullah ve İsrail ordusu arasında yoğun çatışmalar yaşanmaktadır. Ayrıca, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün ölümü ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikast girişiminin ardından Lübnan Hizbullahı ve İran'dan güçlü bir yanıt beklenmektedir.

İsrail basını, güvenlik teşkilatının, muhtemel bir saldırıdan önce İran ve Lübnan Hizbullahı'na karşı önleyici bir saldırı stratejisini tartıştığı haberini aktardı.