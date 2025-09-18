Lübnan Ordusu: İsrail’in 4 bin 500’ü Aşan İhlalleri Litani Planını Engelliyor

Lübnan Ordusu: İsrail İhlalleri Planlarımızı Engelliyor

4 bin 500'ü aşkın ihlal, Litani güneyindeki konuşlanmayı ve silahların devlet tekeline alınması planını tehlikeye atıyor

Lübnan Ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 4 bin 500'ü aşan ihlal kaydedildiğini ve bu ihlallerin ordunun güneydeki konuşlanma planlarını engellediğini bildirdi.

Yönlendirme Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Düşman İsrail, 2024’te Lübnan’a yönelik son saldırısının ardından, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 4 bin 500’ü aşan ihlallerini sürdürüyor.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğü; son olarak güneydeki bir dizi belde ile bazı yerleşim yerlerindeki sivilleri hedef alarak ölümlere ve yaralanmalara yol açtığı vurgulandı.

Ordu, İsrail’in kara, deniz ve hava yoluyla Lübnan egemenliğini sürekli ihlal ettiğine dikkat çekti. Açıklamada, düşmanın sınır bölgelerinde yaşayanlara karşı bomba atılması ve evlerin patlatılması gibi suçlar işlemeye devam ettiği; bu saldırı ve ihlallerin ordunun güneydeki konuşlanmasını engellediği belirtildi. Ordu, saldırıların devam etmesi halinde Litani Nehri’nin güneyinden başlayarak silahların devlet tekeline alınması planının uygulanmasının imkânsız hâle geleceği uyarısını yaptı.

Ordu ayrıca, güney bölgelerinde yürütülen mühendislik araştırma operasyonları kapsamında özel bir askeri birimin, İsrail tarafından Lebbune bölgesine (Sur kenti) yerleştirilen kamufle edilmiş bir casus cihazını tespit ederek etkisiz hâle getirdiğini bildirdi. Açıklamada, “Birimin operasyonları devam ediyor” ifadeleri yer aldı.

Ordu Komutanlığı, Saldırıların Durdurulmasını İzleme Komitesi ile Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon halinde bu ihlalleri takip ettiklerini belirtti.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları kısa süre önce Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı üç beldede hava saldırısı düzenlemişti.

Ateşkes ve bölgesel durum

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor. Ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD de yer alıyor.

Açıklamada ayrıca, Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürdüğü kaydedildi.