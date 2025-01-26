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Lübnan Ordusu: İsrail Saldırısında Bir Asker Öldü, Bir Asker Yaralandı

Lübnan ordusu, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle saldırılarda bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:22
Lübnan Ordusu: İsrail Saldırısında Bir Asker Öldü, Bir Asker Yaralandı

Lübnan Ordusu, İsrail'in Saldırılarında Asker Kaybı Yaşadı

Lübnan ordusu, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyerek gerçekleştirdiği saldırılarda bir askerinin hayatını kaybettiğini, bir askerinin de yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Mervahin ez-Zahira yolunda bir askerin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Bununla birlikte, Mercayun ilçesindeki Meys el-Cebel beldesinde de bir Lübnan askerinin yaralandığı bildirildi.

İsrail Saldırıları ve Ateşkes Anlaşması

Son gelişmelere göre, ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda toplamda 1’i asker, 4 Lübnanlı’nın hayatını kaybetmesine, 45 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İsrail'in 26 Ocak tarihine kadar Lübnan'dan çekilmesi bekleniyordu. Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 tarihinde yerel saatle 04.00’te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusu 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak yerleşecek ve İsrail ordusu çekilecekti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusu bombardımanlar ve çeşitli eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürmeye devam etti. 24 Ocak tarihinde yapılan bir açıklamada, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü belirterek, pazar günü tamamen çekilmeyi tamamlayamayacağını ifade etti.

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