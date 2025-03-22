Lübnan Savunma Bakanı: İstikrarı baltalayanlarla mücadele edeceğiz

Lübnan Savunma Bakanı Menassa'nın Açıklamaları

Lübnan Savunma Bakanı Michel Menassa, ülkedeki istikrar ve güvenliği tesis etmek için gösterilen çabaları baltalayanlarla mücadele edeceklerini vurguladı. Menassa, Lübnan'ın güneyinde bugün yaşanan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamanın Detayları

Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşması öncesine dönmeyi reddettiklerini belirten Menassa, devletin güney ve doğu sınırları dahil olmak üzere Lübnan'ın tüm topraklarında güven ve istikrarı tesis etme çabalarını baltalamaya yönelik girişimlere şiddetle karşı çıkacaklarını ifade etti. Ayrıca, ordu tarafından Lübnan topraklarından işgal altındaki Filistin topraklarına doğru atılan roketlerle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İsrail'e Yönelik Eleştiriler

Menassa, ateşkes anlaşmasını denetleyen ülkelere, İsrail'in asılsız gerekçelerle Lübnan'a düzenlediği saldırıları durdurmaları çağrısında bulundu. Lübnan ordusuyla koordineli bir şekilde Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin çalışmalarını aktif olarak sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

Ateşkes İhlalleri ve Sonuçları

İsrail ordusu, bugün Lübnan’dan kendi topraklarına atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Bu durum, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda biri çocuk olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 10 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in bu anlaşmayı ihlal etmeye devam ettiğini belirten Lübnan makamları, ateşkes sonrası gerçekleştirilen saldırılarda en az 94 kişinin hayatını kaybettiğini ve 288 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu, ateşkes maddelerindeki geri çekilme taahhütlerine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi'nde varlığını sürdürmektedir.