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Lübnan Yargısı, Eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame Hakkındaki Gözaltı Süresini Uzattı

Lübnan yargısı, mali yolsuzluk suçlamalarıyla sorgulanan Riyad Selame'nin gözaltı süresini uzatma kararı aldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:14
Lübnan Yargısı, Eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame Hakkındaki Gözaltı Süresini Uzattı

Lübnan Yargısından Selame Hakkında Önemli Gelişme

Lübnan yargısı, mali yolsuzluk iddialarıyla sorgulanan eski Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında gözaltı süresini uzatma kararı aldı.

Gözaltı Süreci ve Soruşturma

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığına göre, geçen hafta gözaltına alınan Selame'nin soruşturması, başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı'nda devam etti. Soruşturma yaklaşık 3 saat sürdü ve Selame'nin gözaltı süresinin uzatıldığı ifade edildi.

İlk sorgulamalar sonucunda hakem vekili Bilal Hallani, Selame'nin gözaltı süresini uzatma emri vermiştir. Soruşturmanın tamamlanması için 12 Eylül Perşembe günü ikinci bir oturum yapılacak.

Selame'nin Yolsuzluk Suçlamaları

İlk kez Ocak 2021'de, İsviçre adli makamları tarafından zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşılaşan Selame hakkında İsviçre Başsavcılığı, Raca Selame tarafından yönetilen Forry Şirketi'nin, 2002-2014 yılları arasında Lübnan Merkez Bankası'na satılan eurobond ve hazine bonolarından 326 milyon dolar komisyon aldığını belirtmişti.

Lübnan Başsavcılığı, Nisan 2021'de İsviçre'den gelen soruşturma talebi neticesinde Selame hakkında dava açmıştır. Selame, 17 Kasım 2021'de, yatırımlarıyla ilgili belgelerin bir denetim firması tarafından inceleneceğini ve gerekli mercilere iletileceğini açıklamıştır.

Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak 2022'de Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuş, ayrıca 19 Şubat 2022'de Selame'nin Metn bölgesindeki tüm varlıklarının dondurulmasını önermiştir.

Selame, 16 Mart 2023'te, Beyrut'ta Avrupa'dan gelen bir heyet karşısında iddialara cevap vermiştir. Fransa ve Almanya, Selame hakkında aynı suçlamalar sebebiyle Mayıs'ta uluslararası tutuklama kararı çıkarmıştır. Son olarak, 24 Mayıs'ta Lübnan yargısı, Selame'ye yurt dışı yasağı getirmiş ve söz konusu pasaportlarına el konulmuştur.

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