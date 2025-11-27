Lüleburgaz’da Öğrencilere Su Verimliliği ve Gıda İsrafı Eğitimi

Lüleburgaz'da Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine su verimliliği, gıda israfı ve sağlıklı beslenme eğitimleri verildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:47
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları kapsamında, su verimliliği, gıda israfı ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimin Amacı ve Yürütücüleri

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın stratejik hedefleri doğrultusunda öğrencilerde gıda bilincini artırmak amacıyla yürütülen eğitimler, Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine verildi.

Eğitim İçeriği ve Vurgular

Eğitimlerde öğrencilere su kaynaklarının korunmasının önemi ve suyun doğru, verimli kullanımı anlatıldı. Günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri paylaşılarak su tüketiminde dikkatli olunması istendi.

Ayrıca gıda israfının önlenmesi üzerinde durularak, israfın çevresel ve ekonomik etkileri açıklandı. Eğitmenler, basit alışkanlık değişiklikleri ile israfın azaltılabileceğini vurguladı.

Günlük Hayata Yansımaları

Programın amacı; çocuklarda farkındalık oluşturmak, ev ve okul yaşamına taşınabilecek pratik uygulamalarla su ve gıda israfının azaltılmasını sağlamaktır. Öğrencilerden daha bilinçli davranmaları ve öğrendiklerini günlük hayatlarında uygulamaları istendi.

