Macron, AB Liderlerini Paris'te Acil Zirveye Davet Ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımı ile 17 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna konularını görüşmek üzere acil bir zirve düzenleyecek.

Politico medya kuruluşunun aktardığına göre, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, 61. Münih Güvenlik Konferansı Sikorski, Avrupalı liderlerin Trump’ın gündeme getirdiği meseleleri son derece ciddi bir şekilde ele alacaklarını belirtti. Ayrıca, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın zirveye katılacağını ifade eden Sikorski, sosyal medya üzerinden “Gücümüzü ve birliğimizi göstermeliyiz” mesajını paylaştı. Paris'teki toplantıya tüm Avrupa Birliği liderlerinin mi yoksa sınırlı sayıda ülkenin liderlerinin mi katılacağı ise henüz netlik kazanmadı. MSC 2025’e katılan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise yapılan zirve hakkında açık bir bilgi vermedi. Fransız basını ise Paris’teki bu toplantıda Ukrayna’nın ele alınacağını bildirdi.