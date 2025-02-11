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Macron ve Miçotakis, Paris'te Stratejik Ortaklık ve Güvenliği Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Paris'te iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 00:35
Macron ve Miçotakis, Paris'te Stratejik Ortaklık ve Güvenliği Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Paris'te gerçekleştirdikleri görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değerlendirdi.

Macron, uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Paris'e gelen Miçotakis'i Elysee Sarayı'nda ağırladı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, liderlerin Fransa ile Yunanistan arasındaki stratejik işbirliğinin yanı sıra Ukrayna'ya destek ve Orta Doğu'daki güncel durumu görüşmek üzere bir araya geldikleri bildirildi.

Ayrıca, iki liderin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından baharda sunulacak 'Beyaz Bülten' adlı belgenin içeriği üzerine konuşarak, Avrupa'nın savunma ve sanayi alanında temellerinin güçlendirilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardıkları aktarılmıştır.

Açıklamalara göre, Macron ve Miçotakis, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine olan bağlılıklarını dile getirirken, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki stratejisi üzerinde de durdular.

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