Macron: Yapay Zeka İnsana Hizmet Etmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapay zekanın hayatı iyileştiren inovasyonları hızlandırma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Macron, Fransa ve Hindistan eş başkanlığında gerçekleştirilen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yapay zekanın gelişime katkıda bulunan önemli bir teknolojik devrim olduğunu ifade etti. "Yapay zekayı, hayatımızı iyileştiren inovasyonların hızlandırıcısı olarak kullanmak istiyoruz," dedi.

Macron, Fransa'ya 109 milyar avro yatırım yapılacağını doğrulayarak, bu yatırımın yerel ve yabancı aktörler tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Yatırımın, ülkelerinde yeni veri merkezleri kurulması ve büyük Fransız firmalarıyla yapılacak anlaşmalar anlamına geldiğini kaydetti.

Yapay zekanın birçok yararı olduğunu, ancak "yaratıcılığın" yalnızca insanlara ait bir özellik olduğunu savunan Macron, telif haklarını korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, "İnsan yaratıcılığını muhafaza etmeyi sürdüreceğiz," dedi.

Macron, yapay zeka teknolojisini asistanlara benzeterek, bu alanda çocukları koruma konusundaki kararlılığını da dile getirdi. Ayrıca, daha fazla veri merkezine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi ve 35 bölge belirlediklerini açıkladı.

Yarın sona erecek olan Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne çok sayıda devlet başkanı, bakan ile dünya genelinden önde gelen teknoloji şirketlerinin temsilcileri katılmakta.