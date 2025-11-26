Maduro'dan Kılıçlı Rest: Bolivar'ın Kılıcıyla 'Gerekirse Canımızı Feda Ederiz'

Maduro, Bolivar'ın Peru kılıcını kuşanarak Caracas'ta yürüdü; ABD'yi suçlamaları kınadı ve emperyalist tehditlere karşı halkı savunma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 16:23
Tören ve yürüyüş

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Simon Bolivar'a ilişkin olarak düzenlenen törende Peru kılıcı’nın takdim edilmesinin 200. yıldönümü programına katıldı. Maduro, askeri üniforma ile başkent Caracas'ta askerler ve halkla birlikte bayraklar ve sloganlarla sokakta yürüdü.

Tören birliklerinin yer aldığı yürüyüşte Bolivar’ın kılıcı özel bir el arabasında sergilendi. Yürüyüşün ardından Fuerte Tiuna askeri tesisinde düzenlenen törende Maduro, Bolivar’ın kılıcını kuşandı ve kalabalığa hitap etti.

Maduro konuşmasında, 'Bu toprakların her bir karışını emperyalist tehdit ve saldırılardan korumaya hazır olmamız lazım. Anavatan kutsaldır, anavatana saygı duymak gerekir' ifadelerini kullandı. Aynı konuşmada, 'Ulusumuzun muhteşem bir çaba ve fedakarlık istediği bir dönemde sivil, siyasetçi, polis ya da asker, hiç kimsenin bir bahanesi olamaz. Gerekirse ülkemiz uğruna canımızı feda ederiz' dedi.

ABD ile gerilim ve suçlamalar

Maduro, ABD'nin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele iddiasıyla kendisi ve birçok Venezuelalı yetkiliyi suçlamasını kınadı. Lider, ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağını yeniden 'rejim değişikliğine yönelik tehdit' olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısının yabancı terör örgütleri listesine eklendiği ve karar kapsamında Maduro ile bazı üst düzey hükümet yetkililerinin yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. Venezuela hükümetinden verilen yanıtta ise şu ifadelere yer verildi: 'Var olmayan Güneşler Karteli’ni terör örgütü olarak tanımlayan ve böylece Venezuela’ya karşı gayrimeşru ve yasadışı bir müdahaleyi meşrulaştırmaya çalışan ABD’nin klasik rejim değişikliği formatıyla tekrarladığı yeni, çirkin, iğrenç ve gülünç yalanı kesinlikle kınıyoruz.'

Uzman değerlendirmesi

Kararın ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesini meşru kılmaya yönelik olduğu düşünülse de uzmanlar, kararın böyle bir eyleme izin vermeyeceğine dikkat çekiyor.

