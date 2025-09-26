Mağrib Sumud Konvoyu Üzerinde Kimliği Belirsiz Askeri Uçaklar İkinci Kez

Küresel Sumud Filosu'na bağlı Mağrib Sumud Konvoyu, bir haftada ikinci kez gemilerinin üzerinde kimliği belirsiz askeri uçakların alçak irtifada uçtuğunu bildirdi.

Küresel Sumud Filosu'na bağlı Mağrib Sumud Konvoyu, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere Akdeniz'de ilerlerken bu hafta içinde ikinci kez gemilerinin üzerinde kimliği belirsiz askeri uçakların alçak irtifada uçtuğunu açıkladı.

Olayın ayrıntıları

Konvoydan yapılan açıklamada, iki adet kimliği belirsiz askeri uçağın gemilerin üzerinde alçak irtifada uçtuğu belirtildi. Filonun paylaşımında konum olarak Yunanistan’ın Girit Adası açıkları gösterildi.

'Bu hafta ikinci kez, filomuzun gemilerinin üzerinde kimliği belirsiz askeri uçaklar alçak irtifada uçtu. Yunanistan’ın Girit Adası açıklarındayız. İyiyiz, azimle bir araya geliyoruz, yolumuza Gazze’ye doğru devam ediyoruz. Çok az kaldı. Yanımızda yardımlarımızı ve mesajımızın adaletine sarsılmaz bir inancı taşıyoruz. Gözlerimiz sabit, kalplerimizde atan Gazze’ye bakıyor, her dalgayla ona daha da yaklaşıyoruz.'

Filonun durumu ve önceki iddialar

Küresel Sumud Filosu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye doğru ilerleyen yaklaşık 50 gemiden 9'unun insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve saldırılarda 12 patlama meydana geldiğini bildirmişti. Açıklamada saldırıların zamanı ve sorumlularına ilişkin ayrıntı verilmedi; İsrail ise sessizliğini koruyor.

Onlarca gemiden oluşan filo günlerdir Gazze'ye yöneliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor ve bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud'un anlamı

Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa ederek işgale direnme yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıklıkla kullanılıyor.

