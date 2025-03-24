Mahathir: BM'ye Gazze İçin Barış Gücü Çağrısı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, Gazze'ye barış gücü konuşlandırılması için BM'ye çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 23:17
Mahathir: BM'ye Gazze İçin Barış Gücü Çağrısı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir'den Barış Gücü Çağrısı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasının ardından, Gazzelileri korumak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde barış gücü konuşlandırılması için acil bir çağrıda bulundu.

İnsani Kriz ve Çözüm Önerisi

Mahathir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ''İsrailli hayvanlar'' ifadesine yer vererek, İsrail ve ABD'nin Gazze'yi ele geçirmeyi sürdüreceğini vurguladı. Şunları ifade etti: "Tek çözüm, Birleşmiş Milletlerin Gazzelileri korumak için çok uluslu bir barış gücü göndermesidir. İsrailliler ve ABD'liler bu güce karşı savaşacaktır. Ancak dünya bu riski almalıdır. Bu insanlık dışı varlıklar, güç kullanılarak durdurulmalıdır. Tek yol budur."

Gıda ve İlaç Ablokası Üzerine Eleştiriler

Mahathir, İsrail'in Gazzelilere yönelik erzak, ilaç ve geçici konut ablukası uygulamalarına devam ettiğini ve ateşkes anlaşması taahhütlerini yerine getirmediğini belirtti. Ayrıca, ABD ve İsrail'in Gazze'yi bir tatil beldesine dönüştürmeyi planladığını savunarak, ''İnsanları öldürerek para kazanmak istiyorlar'' dedi.

Dünya Üzerindeki Sorumluluk

Mahathir, dünyanın ABD'den korktuğuna dikkat çekerken, 2 milyon Gazzelinin öldürülmesine seyirci kalamayacağını da sözlerine ekledi.

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