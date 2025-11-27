Mahinur Özdemir Göktaş: Nallıhan'a Aile Destek Merkezi, Kütüphane ve Gençlik Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde dört yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Tören, Alparslan Türkeş Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Açılışa dair genel değerlendirme

Göktaş, törende Nallıhan’ın sosyal ve kültürel hayatına değer katacak 4 önemli hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Açılışı yapılan birimler arasında Aile Destek Merkezi (ADEM), İlçe Halk Kütüphanesi, İlçe Gençlik Merkezi, Tapduk Emre Sofrası Yöresel Lezzetler ve Bacım Sultan Yöresel El Sanatları Satış Merkezi bulunuyor.

"Bir ülkenin kalkınması sadece ekonomik büyüme rakamlarıyla değil, toplumun her bir ferdinin sosyal imkanlara erişimiyle, güçlü aile yapısıyla ve gençlerin hayallerini gerçek kılacak imkanları sunmakla mümkündür",” diyen Göktaş, sosyal politikaların devletin şefkat elini toplumun her noktasına ulaştıran bir köprü olduğuna vurgu yaptı.

Aile Destek Merkezi: Kadın üretimi ve kooperatifleşme

Göktaş, Aile Destek Merkezinin kadınların üretim gücünü büyüteceğini ve ilçenin kalkınma yolunda daha güçlü adım atacağını belirtti. Merkezin psikososyal, kültürel ve mesleki gelişimi destekleyen bir eğitim ve üretim ortamı sunduğunu ifade etti.

Merkezde yürütülen kurslar ve aile eğitimlerinin, yüzlerce kursiyer ve usta eğiticiyle kadınların beceri kazanmalarına ve ekonomik hayatta daha görünür olmalarına katkı sağladığını söyleyen Göktaş, kooperatifleşme adımlarıyla kadınların üretime yön veren bir aktöre dönüştüğünü vurguladı.

Bacım Sultan El Sanatları Satış Merkezi için Göktaş, merkezin kadın emeğini görünür kılan özel bir alan sunduğunu, Tapduk Emre Sofrası’nın ise yöresel lezzetleri yaşatan bir kapı olduğunu belirtti. Planlanan atölyeler arasında el sanatları, dokuma, tezhip, seramik, dikiş ve iğne oyası yer alacak.

Gençlik Merkezi ve Kütüphane: Bilgi, kültür ve üretimin birleşimi

Göktaş, İlçe Halk Kütüphanesi ile Gençlik Merkezini Nallıhan’ın gençliğine ve kültürel hafızasına yapılan stratejik yatırım olarak nitelendirdi. Kütüphanenin araştırma ve bilgiyi büyüteceğini, gençlik merkezinin ise üretmeyi, keşfetmeyi ve yenilikçi düşünmeyi destekleyeceğini söyledi.

Göktaş, bu birimlerin bilgi ile merak, teknoloji ile sanat, gençlik enerjisi ile kültürel birikimi aynı çatı altında buluşturacağını ifade etti.

Vizyon, kültür ve 2025 Aile Yılı

Sosyal hizmetlerin Cumhurbaşkanı’nın vizyonu doğrultusunda Türkiye’nin dört bir yanında yayıldığını belirten Göktaş, bugün açılan hizmetlerin bu vizyonun Nallıhan’daki yansıması olduğunu söyledi. Ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında gençlerin potansiyelini destekleyen, kadını ve aileyi güçlendiren yatırımların uzun yıllar değer katacağına inandığını vurguladı.

Göktaş, Nallıhan’ın tarihsel ve kültürel mirasına atıfta bulunarak yapılan yatırımların bu mirası beslediğini; kadının emeğine değer katmanın, genci üretimle buluşturmanın ve kültürü nesilden nesle taşımanın önemine dikkat çekti.

Açılışın tamamlanması

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek merkezlerin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Göktaş ve beraberindekiler merkezleri gezerek yetkililerden bilgi aldı ve yeni hizmet binalarının işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

