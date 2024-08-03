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Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile Odaklı Hizmet Vurgusu

Bakan Göktaş, Döğer'deki açılışta aile odaklı çalışmalara dikkat çekerek, güçlü ailelerin güçlü Türkiye'yi oluşturduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 14:06
Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile Odaklı Hizmet Vurgusu

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Afyonkarahisar'da Döğer Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi daha güçlü, huzurlu ve refah içinde kılmak amacıyla yürütülen çalışmalarda aile odaklı yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

Güçlü Aile, Güçlü Türkiye

Bakan Göktaş, "Güçlü aile demek, güçlü Türkiye demektir" sözleriyle bu tezin altını çizerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 22 yıldır milletin desteğiyle aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Göktaş, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin önemine de dikkat çekti ve bu anlayışla toplumun her kesiminden bireylere hitap edecek şekilde hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Sosyal Hizmetlerde Yenilikler

Konuşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği yenilikçi projeleri sıralayan Göktaş, sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla çocuk, kadın, genç ve yaşlı bireylere önemli destekler sunulduğunu belirtti.“Kadın kooperatiflerimizle kadınların ekonomik alanda daha aktif olmalarını sağlıyoruz.”

Göktaş, sosyal yardımlaşma çalışmalarının yanı sıra, yaşlılar ve engelliler için de sıcak yuvalar sunan merkezler açtıklarını vurguladı. Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçekleştirmek için sürekli çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Açılışın sonunda Bakan Göktaş ve protokol üyeleri, gerçekleştirilen hizmetlerin startını vermek üzere kurdele kesimi yaptı.

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